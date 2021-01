Terzo settore: Pd, emendamento al Milleproroghe per riapertura attività ristorative (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Presenteremo un emendamento al Milleproroghe per consentire alle associazioni no profit del Terzo settore di poter svolgere, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti per bar e ristoranti, le attività ricreative complementari ed in particolare la somministrazione ai soci di alimenti e bevande”. È quanto dichiarano Lucia Ciampi e Martina Nardi, deputate Pd, sul Decreto Legge che verrà discusso nei prossimi giorni a Montecitorio. “Solo in Toscana, la nostra Regione, sono migliaia gli esercizi di ristorazione (non solo Alci ed Arci ma anche di altre associazioni) rimasti chiusi da mesi i cui introiti non solo rappresentano uno strumento di autofinanziamento per le altre attività di assistenza e cura alla persona, ma che rivestono un valore fondamentale per tante persone, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Presenteremo unalper consentire alle associazioni no profit deldi poter svolgere, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti per bar e ristoranti, lericreative complementari ed in particolare la somministrazione ai soci di alimenti e bevande”. È quanto dichiarano Lucia Ciampi e Martina Nardi, deputate Pd, sul Decreto Legge che verrà discusso nei prossimi giorni a Montecitorio. “Solo in Toscana, la nostra Regione, sono migliaia gli esercizi di ristorazione (non solo Alci ed Arci ma anche di altre associazioni) rimasti chiusi da mesi i cui introiti non solo rappresentano uno strumento di autofinanziamento per le altredi assistenza e cura alla persona, ma che rivestono un valore fondamentale per tante persone, ...

