Stefania Orlando in versione "Gomorra" e quella clamorosa gaffe ad "Amici" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pubblicazione da parte di Mondadori del libro dell' imprenditore Giovanni Bozzetti “Nulla é Impossibile “ sugli Emirati che sarà nelle librerie e su Amazon da oggi. Un libro che ha scritto con passione condividendo le sue esperienze di quasi 20 anni di frequentazione degli Emirati illustrandone la storia, i valori, la cultura, l'economia, la tolleranza e l'ambiente business friendly al di là degli stereotipi e dei falsi miti. *** Un like lasciato messo a caso ha creato un polverone tra tre star della musica italiana. Noemi, che sarà tra qualche settimana sul palco dell'Ariston, ha lasciato un «mi piace» a un tweet in cui veniva dedicato un elogio a Inoki Ness che nascondeva una frecciatina ad Emma e Alessandra Amoroso per il loro duetto “Pezzi di Cuore” definendolo una trovata commerciale. A vedere il «cuoricino» della discordia è stato un fan della Marrone che ha poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pubblicazione da parte di Mondadori del libro dell' imprenditore Giovanni Bozzetti “Nulla é Impossibile “ sugli Emirati che sarà nelle librerie e su Amazon da oggi. Un libro che ha scritto con passione condividendo le sue esperienze di quasi 20 anni di frequentazione degli Emirati illustrandone la storia, i valori, la cultura, l'economia, la tolleranza e l'ambiente business friendly al di là degli stereotipi e dei falsi miti. *** Un like lasciato messo a caso ha creato un polverone tra tre star della musica italiana. Noemi, che sarà tra qualche settimana sul palco dell'Ariston, ha lasciato un «mi piace» a un tweet in cui veniva dedicato un elogio a Inoki Ness che nascondeva una frecciatina ad Emma e Alessandra Amoroso per il loro duetto “Pezzi di Cuore” definendolo una trovata commerciale. A vedere il «cuoricino» della discordia è stato un fan della Marrone che ha poi ...

trash_italiano : MA COME SI FA AD INSULTARE STEFANIA ORLANDO COME #GFVIP - Elena92488468 : @SimoGianlorenzi ci aiuti a diffondere? ?? Donate o condividete #tzvip #sovip Aereo per Stefania Orlando - StefyOrlyQueen : RT @hotoltoinumeri: Quanto cazzo sei da finale Stefania Orlando #tzvip - SerenyaSp : RT @gaiaprentiss: Stefania Orlando una di noi #GFVIP - MadamaButterfl8 : @Elena92488468 Abbiamo questa di aperta ora :( -