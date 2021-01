Si strangola per sfida su TikTok: muore bambina di 10 anni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si strangola per sfida sui social e muore: dramma terribile in Italia. La notizia sconcerta il Paese e rilancia l’allarme sulle nuove challenge. Dramma terribile a Palermo: si strangola per gioco ma finisce con l’uccidersi. E’ stata infatti dichiarata la morte cerebrale per una bambina di 10 anni che si era affogata per una sfida L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sipersui social e: dramma terribile in Italia. La notizia sconcerta il Paese e rilancia l’allarme sulle nuove challenge. Dramma terribile a Palermo: siper gioco ma finisce con l’uccidersi. E’ stata infatti dichiarata la morte cerebrale per unadi 10 anni che si era affogata per unaL'articolo proviene da Inews.it.

Dichiarata la morte cerebrale per la bimba che a Palermo, nel quartiere Kalsa, è finita in coma per un gioco orribile durante una prova estrema di soffocamento sul social TikTok. Nonostante i tentativ ...

Si strangola per sfida sui social e muore: dramma terribile in Italia. La notizia sconcerta il Paese e rilancia l'allarme sulle challenge.Dichiarata la morte cerebrale per la bimba che a Palermo, nel quartiere Kalsa, è finita in coma per un gioco orribile durante una prova estrema di soffocamento sul social TikTok. Nonostante i tentativ ...