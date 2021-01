Repubblica: perché il Napoli non ha osato contro una Juve intimorita? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Anche Emanuele Gamba, su Repubblica, mette in evidenza lo scarso coraggio del Napoli protagonista di una partita incomprensibile. E se poteva starci che la Juve avesse dei pensieri grigi in testa, perché il Napoli non ha invece sfruttato la leggerezza che poteva permettersi il lusso di ostentare? La Juve è sembrata molto bloccata, anche se McKennie e Kulusevski hanno portato un po’ d’energia: ma l’idea che ha dato è stata quella di una squadra molto cauta, attenta fino all’esagerazione a non ricascare nelle castronerie di San Siro. Il Napoli è dunque doppiamente colpevole per non averne approfittato. Più che remore aveva limiti e non li ha mai sfidati, finendo per rincuorare la Juventus, restituirle fiducia, invitarla a tornare in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Anche Emanuele Gamba, su, mette in evidenza lo scarso coraggio delprotagonista di una partita incomprensibile. E se poteva starci che laavesse dei pensieri grigi in testa,ilnon ha invece sfruttato la leggerezza che poteva permettersi il lusso di ostentare? Laè sembrata molto bloccata, anche se McKennie e Kulusevski hanno portato un po’ d’energia: ma l’idea che ha dato è stata quella di una squadra molto cauta, attenta fino all’esagerazione a non ricascare nelle castronerie di San Siro. Ilè dunque doppiamente colpevole per non averne approfittato. Più che remore aveva limiti e non li ha mai sfidati, finendo per rincuorare lantus, restituirle fiducia, invitarla a tornare in ...

