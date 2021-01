Perde il controllo dell’auto e si ribalta, 20enne in ospedale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Brutto incidente stradale sulla strada provinciale tra i territori di Moiano e San’Agata de’ Goti. Un 20enne di Rotondi, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua fiat Panda e si è ribaltato. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento per varie contusioni su più parti del corpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Brutto incidente stradale sulla strada provinciale tra i territori di Moiano e San’Agata de’ Goti. Undi Rotondi, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso ildella sua fiat Panda e si èto. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane in codice giallo all’Fatebenefratelli di Benevento per varie contusioni su più parti del corpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Benevento – Brutto incidente stradale sulla strada provinciale tra i territori di Moiano e San’Agata de’ Goti. Un 20enne di Rotondi, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo de ...

La piccola utilitaria è andata a schiantarsi rovinosamente

Cagliari. Un automobilista, mentre viaggiava a bordo della sua auto ha perso il controllo del mezzo andando rovinosamente a schiantarsi contro un albero.

Benevento – Brutto incidente stradale sulla strada provinciale tra i territori di Moiano e San'Agata de' Goti. Un 20enne di Rotondi, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua fiat Panda e si è ribaltato.