Palermo | si strangola durante una sfida estrema su TikTok | morte cerebrale per una bimba di 10 anni

Dichiarata la morte cerebrale per la bimba che a Palermo, nel quartiere Kalsa, è finita in coma per un gioco orribile durante una prova estrema di soffocamento sul social TikTok.

Dichiarata la morte cerebrale per la bimba che a Palermo, nel quartiere Kalsa, è finita in coma per un gioco orribile durante una prova estrema di soffocamento sul social TikTok. Nonostante i tentativ ...Una bambina di Palermo è finita in coma per un gioco durante una prova estrema di soffocamento su TikTok, arrivando a stringersi una cintura alla gola per diversi minuti provocandosi un’asfissia prolu ...