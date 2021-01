' Ndrangheta | maxi operazione in tutta Italia | indagato anche Lorenzo Cesa

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Duecento donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e centosettanta unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di quattro unità cinofile e un elicottero, sono impegnati da questa mattina su tutto il territorio nazionale in unacontro la ‘denominata “Basso profilo”. Coordinata dalla Procura Distrettuale di Catanzaro, l’indagine coinvolge i maggiori esponenti delle cosche Aracri, Arena e Grande Aracri, operanti nel Crotonese insieme a imprenditori di spessore ed esponenti della pubblica amministrazione collusi con le organizzazioni criminali. Nell’elenco degli indagati, segretario nazionale dell'Udc, per concorso esterno in associazione mafiosa. La sua abitazione romana è stata ...