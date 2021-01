Naked Attraction arriva anche in Italia. Ecco tutte le info sul programma

Leggi su zon

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “”,le notizie sul dating show in cui ci si sceglie…. senza guardarsi negli occhi!approdain, e verrà trasmesso sul canale Discovery+ con la conduzione di Nina Palmieri. Ma andiamo con ordine.Attracition è un dating show di produzione britannica, un po’ lontano dai canoni a cui (soprattutto noini) siamo abituati quando si tratta di instaurare una relazione amorosa. Il, già alla settima stagione in Regno Unito, dove ha esordito su Channel 4, basa la conoscenza tra due single partendo però da un’eventuale attrazione fisica. Banditi dunque i vestiti e il via libera ...