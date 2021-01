Monitoraggio Gimbe, migliora la curva dei contagi. Ritardi sulla seconda dose di vaccino per 13 mila persone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel nuovo report di Gimbe, la fondazione indipendente che fornisce monitoraggi settimanali sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, dal 13 al 19 gennaio si è vista una riduzione dei nuovi casi e una lieve flessione dei decessi, delle terapie intensive e dei ricoveri. Numeri, quelli relativi agli ospedali, che restano comunque sopra la soglia di saturazione: in 7 Regioni si è oltre la soglia del 40% in area medica, e in 11 Regioni si supera quella del 30% delle terapie intensive. Stando a quanto dichiarato dal presidente Nino Cartabellotta, il rallentamento arriva dopo due settimane di lenta risalita di tutte le curve che «riflettevano gli allentamenti pre-natalizi». Il Decreto Natale, quindi, con la sua zona rossa diffusa, ha contribuito a migliorare la condizione generale. Decessi: 3.338 (-4,4%) Terapia intensiva: –149 ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel nuovo report di, la fondazione indipendente che fornisce monitoraggi settimanali sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, dal 13 al 19 gennaio si è vista una riduzione dei nuovi casi e una lieve flessione dei decessi, delle terapie intensive e dei ricoveri. Numeri, quelli relativi agli ospedali, che restano comunque sopra la soglia di saturazione: in 7 Regioni si è oltre la soglia del 40% in area medica, e in 11 Regioni si supera quella del 30% delle terapie intensive. Stando a quanto dichiarato dal presidente Nino Cartabellotta, il rallentamento arriva dopo due settimane di lenta risalita di tutte le curve che «riflettevano gli allentamenti pre-natalizi». Il Decreto Natale, quindi, con la sua zona rossa diffusa, ha contribuito are la condizione generale. Decessi: 3.338 (-4,4%) Terapia intensiva: –149 ...

Corriere : Il Natale in zona rossa sembra aver funzionato. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 13-19 gennai… - SAPAFER : RT @Corriere: Il Natale in zona rossa sembra aver funzionato. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 13-19 gennaio evidenzi… - Open_gol : L'allarme di Gimbe sul piano vaccinale - franser_real : #Gimbe: 'Le Regioni conservino i vaccini' - GfMichelli : RT @Corriere: Il Natale in zona rossa sembra aver funzionato. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 13-19 gennaio evidenzi… -