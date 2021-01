Mandzukic: “Sono pronto, altrimenti sarei rimasto a casa a vedere la tv. Di Sarri non voglio parlarne” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mario Mandzukic, attaccante del Milan, ha tenuto una conferenza stampa di presentazione. Sono felice di essere al Milan, mi stavo preparando per un’opportunità così, c’è una bella atmosfera a Milanello. voglio essere pronto per fare il meglio. Lo spirito di squadra è forte. Mi alleno da diversi mesi, se non fosse stato così non avrei accettato il Milan e sarei rimasto a casa a vedere la tv. Ma Sono preparato a dare il mio contributo, mi sento in forma. Io e Ibrahimovic abbiamo tante gare nelle gambe, siamo esperti. È importante incutere timore e proteggere i compagni combattendo in campo. Scudetto? Il percorso è ancora lungo ma se continuiamo così sarà sempre più facile vincere le partite. Sarebbe un grande successo per la storia del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mario, attaccante del Milan, ha tenuto una conferenza stampa di presentazione.felice di essere al Milan, mi stavo preparando per un’opportunità così, c’è una bella atmosfera a Milanello.essereper fare il meglio. Lo spirito di squadra è forte. Mi alleno da diversi mesi, se non fosse stato così non avrei accettato il Milan ela tv. Mapreparato a dare il mio contributo, mi sento in forma. Io e Ibrahimovic abbiamo tante gare nelle gambe, siamo esperti. È importante incutere timore e proteggere i compagni combattendo in campo. Scudetto? Il percorso è ancora lungo ma se continuiamo così sarà sempre più facile vincere le partite. Sarebbe un grande successo per la storia del ...

