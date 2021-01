Lo spettacolo di Katy Perry all’Inauguration Day tra i fuochi d’artificio ha emozionato tutti [VIDEO] (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, 20 gennaio, Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato e hanno assunto ufficialmente i ruoli di Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti d’America. La cerimonia per l’insediamento ha visto protagoniste grandi star della musica internazionale come Lady Gaga, Jennifer Lopez e Katy Perry. Tre donne di grande successo; ognuna di loro … L'articolo Lo spettacolo di Katy Perry all’Inauguration Day tra i fuochi d’artificio ha emozionato tutti VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, 20 gennaio, Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato e hanno assunto ufficialmente i ruoli di Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti d’America. La cerimonia per l’insediamento ha visto protagoniste grandi star della musica internazionale come Lady Gaga, Jennifer Lopez e. Tre donne di grande successo; ognuna di loro … L'articolo LodiDay tra ihaproviene da Velvet Gossip.

destroyedin : Sostanzialmente odio l’America ma quanto cazzo è stato stupendo e iconico lo spettacolo di fuochi d’artificio con k… - Joseph93001290 : RT @intheunion2020: ???? Celebrating America, lo spettacolo che ha chiuso l’#Inauguration, è stato il trionfo dell’orgoglio americano, non er… - Lillymachu : RT @intheunion2020: ???? Celebrating America, lo spettacolo che ha chiuso l’#Inauguration, è stato il trionfo dell’orgoglio americano, non er… - ItalyforBiden : RT @intheunion2020: ???? Celebrating America, lo spettacolo che ha chiuso l’#Inauguration, è stato il trionfo dell’orgoglio americano, non er… - TinafromMars : Parliamone un attimo. Katy Perry interpreta meravigliosamente Firework con lo sfondo di uno spettacolo incredibile… -