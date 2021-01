L’ex CEO del Liverpool Peter Moore nominato SVP e GM di Unity Software (Di giovedì 21 gennaio 2021) Peter Moore, che gli appassionati di calcio inglese conoscono soprattutto come ex CEO del Liverpool FC, è il nuovo vicepresidente senior e direttore generale di sport e intrattenimento live di Unity Software, la piattaforma che consente lo sviluppo di videogiochi e altri contenuti interattivi (molto nota anche nel mondo esports, ndr). La società Unity Technologies non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale, anticipata dalla conferma dello stesso Moore, che ha voluto date la notizia sui suoi canali social. “Non è certo la notizia più importante della giornata – si legge nel post pubblicato giovedì scorso da Peter Moore – ma sono lieto di annunciare che sono entrato a far parte del team di Unity come SVP e ... Leggi su esports247 (Di giovedì 21 gennaio 2021), che gli appassionati di calcio inglese conoscono soprattutto come ex CEO delFC, è il nuovo vicepresidente senior e direttore generale di sport e intrattenimento live di, la piattaforma che consente lo sviluppo di videogiochi e altri contenuti interattivi (molto nota anche nel mondo esports, ndr). La societàTechnologies non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale, anticipata dalla conferma dello stesso, che ha voluto date la notizia sui suoi canali social. “Non è certo la notizia più importante della giornata – si legge nel post pubblicato giovedì scorso da– ma sono lieto di annunciare che sono entrato a far parte del team dicome SVP e ...

