Le Case delle Donne sono un privilegio da tutelare (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le Case delle Donne, svolgono un ruolo preponderante, lavorando in concomitanza con i centri antiviolenza. Nonostante la loro considerevole importanza, le loro attività sono spesso ostacolate dalle amministrazioni. Il recente supporto da parte del Senato, ha delineato un importante passo verso il contrasto nei confronti della violenza di genere. Il supporto nei confronti delle Case delle Donne-Photo credits: Corriere RomaLe Case delle Donne nascono dai movimenti dei diritti delle Donne degli anni sessanta. Con il tempo il loro ruolo ha acquisito sempre più rilevanza, tanto da divenire fondamentali per il supporto delle Donne in ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le, svolgono un ruolo preponderante, lavorando in concomitanza con i centri antiviolenza. Nonostante la loro considerevole importanza, le loro attivitàspesso ostacolate dalle amministrazioni. Il recente supporto da parte del Senato, ha delineato un importante passo verso il contrasto nei confronti della violenza di genere. Il supporto nei confronti-Photo credits: Corriere RomaLenascono dai movimenti dei dirittidegli anni sessanta. Con il tempo il loro ruolo ha acquisito sempre più rilevanza, tanto da divenire fondamentali per il supportoin ogni ...

virginiaraggi : In questi giorni abbiamo approvato una delibera che affronta il problema delle aree ex abusive. Riprogrammeremo una… - reportrai3 : Milano. L’obiettivo dell’Amministrazione è tagliare emissioni e consumi fossili degli edifici ma per fare massa cri… - amnestyitalia : Durante la pandemia, le autorità italiane non sono riuscite a intraprendere misure adatte a tutelare la vita e i di… - ValeLangiu : Lui ed Harry hanno deciso di prepararsi in case separate, sia lui che Lou sono a casa delle proprie madri. 'Boo lo… - massimi1ian0 : @MarcoToth4 @DarkLadyMouse Seeee ?? dicono tutti così ... dove posso leggere il programma ?? Fammi vedere se avete l… -