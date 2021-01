Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta accusa la produzione per il prolungamento del programma (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno appurato il fatto che molto probabilmente con esito positivo il programma si protrarrà oltre l’8 Febbraio. Non tutti l’hanno presa bene, in particolar modo Andrea Zelletta che ha avuto un duro sfogo nella notte con i suoi compagni. Anche Tommaso Zorzi non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la puntata andata in onda delVip, i concorrenti hanno appurato il fatto che molto probabilmente con esito positivo ilsi protrarrà oltre l’8 Febbraio. Non tutti l’hanno presa bene, in particolar modoche ha avuto un duro sfogo nella notte con i suoi compagni. Anche Tommaso Zorzi non L'articolo

matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - pacchitto : Criticare il Dottor Casalino e usare sberleffi perché ha partecipato al Grande Fratello non è serio ne (cont) - unpred1ct4ble_ : @sara56079138 - che spara solo cattiverie e generalizza il fatto che non sia umano, ma voi guardate un altro Grande… -