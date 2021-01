George Orwell | scrittore inglese anticonformista e antiutopico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021), pseudonimo di Eric Arthur Blair, è stato uno dei più importanti autori, giornalisti e opinionisti politici e culturali del Novecento.preciso e chiaro,è stato uno dei più lucidi saggisti del suo tempo. Avverso a ogni forma di totalitarismo, è noto per due romanzi che fondono impegno politico e passione letteraria: The Animal Farm e 1984. Trascorse la sua infanzia in Inghilterra dove frequentò il college a Eastbourne. Qui fu molto infelice, si sentiva emarginato dai compagni provenienti da famiglie ricche, e spesso subì punizioni corporee. In seguito ad una borsa di studio, s’iscrisse al prestigioso Eton College, cominciando a coltivare i suoi interessi intellettuali, scrivendo i suoi primi saggi, e sviluppando un proprio stile letterario....