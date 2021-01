Erano insieme Di notte A Pomeriggio 5 spunta un testimone | conferma piccantissima sui due gieffini

(Di giovedì 21 gennaio 2021) C'è una relazione in corso tra Guenda Goria e Filippo Nardi? Il gossip è esploso sui due ex concorrenti del Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - dopo che il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che li ritraevano. Ospite di Barbara d'Urso a5, Nardi hato la versione della Goria, sostenendo che “non c'è intimità tra noi, anche se è una bella ragazza ed è intelligente”. Ben altra però è stata la testimonianza di Alan Fiordelmondo, noto fotografo dei vip, secondo cui i due si sarebbero incontrati di nascosto: “un paio di giorni fa, diad una cena”. Inoltre ha aggiunto che Nardi aveva paura che ci fossero i paparazzi nei dintorni.

'Erano insieme due giorni fa, di notte...' Il paparazzo Alan Fiordelmondo lancia la bomba ?? su Guenda Goria e Filip…

