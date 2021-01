Crisi di governo, Conte ha solo due giorni per trovare i voti. E torna in campo l’ipotesi di un’intesa con Renzi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non c’è più tempo. L’esecutivo non può aspettare mercoledì 27 gennaio per testare se, al Senato, ci sono i numeri sufficienti per governare. Per almeno due ragioni. La prima è che il Quirinale avrebbe chiesto a Giuseppe Conte di chiarire entro lunedì 25 se esiste la quarta gamba: dieci senatori che formano un nuovo polo di sostegno ai gruppi M5s, Pd e Leu. La seconda è che bisogna trovare una soluzione prima della relazione che Alfonso Bonafede terrà mercoledì: Renzi ha già detto che i suoi senatori, sulla giustizia, voteranno contro la maggioranza. E la bocciatura della proposta del guardasigilli aprirebbe la strada a una mozione del centrodestra per sfiduciarlo. Il governo traballa e il rischio di trovarsi in minoranza a Palazzo Madama, esattamente a una settimana esatta dalla fiducia, comprometterebbe anche la ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non c’è più tempo. L’esecutivo non può aspettare mercoledì 27 gennaio per testare se, al Senato, ci sono i numeri sufficienti per governare. Per almeno due ragioni. La prima è che il Quirinale avrebbe chiesto a Giuseppedi chiarire entro lunedì 25 se esiste la quarta gamba: dieci senatori che formano un nuovo polo di sostegno ai gruppi M5s, Pd e Leu. La seconda è che bisognauna soluzione prima della relazione che Alfonso Bonafede terrà mercoledì:ha già detto che i suoi senatori, sulla giustizia, voteranno contro la maggioranza. E la bocciatura della proposta del guardasigilli aprirebbe la strada a una mozione del centrodestra per sfiduciarlo. Iltraballa e il rischio di trovarsi in minoranza a Palazzo Madama, esattamente a una settimana esatta dalla fiducia, comprometterebbe anche la ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - piersileri : Il senso di responsabilità ha prevalso anche in Senato. Il Governo ha ottenuto la fiducia in entrambi i rami del Pa… - bruttocoso : 'Senza Cesa con chi trattiamo?'. Effetto Catanzaro sulla crisi di governo - _PaoloRusso_ : RT @mara_carfagna: La politica non può rispondere a una crisi drammatica con un governicchio retto da transfughi o le elezioni. La sola pro… -