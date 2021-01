Cosa deve fare un cittadino (esasperato) che ha sempre vissuto onestamente per farsi ascoltare? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostri lettori. Mi chiamo Eugenio, ho 51 anni e vorrei iniziare questa lettera dicendo che ho sempre lavorato onestamente per mantenere la mia famiglia senza mai chiedere nulla a nessuno. Per 30 anni ho lavorato come metalmeccanico nella stessa azienda, faticando e mandando giù numerosi rospi per poter garantire una vita dignitosa alla mia famiglia. Nel 2015, dopo essere sopravvissuto a un infarto, decido di realizzare il mio sogno nel cassetto: aprire un circolo per poter aiutare con un progetto l’associazione di soccorso di cui faccio parte e gestisco da 23 anni. Nel 2018, proprio svolgendo la mia attività di soccorritore nella ricerca di una persona scomparsa, vengo licenziato. Vede, secondo l’articolo 39 del codice della Protezione Civile la mia attività era del tutto ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostri lettori. Mi chiamo Eugenio, ho 51 anni e vorrei iniziare questa lettera dicendo che holavoratoper mantenere la mia famiglia senza mai chiedere nulla a nessuno. Per 30 anni ho lavorato come metalmeccanico nella stessa azienda, faticando e mandando giù numerosi rospi per poter garantire una vita dignitosa alla mia famiglia. Nel 2015, dopo essere soprava un infarto, decido di realizzare il mio sogno nel cassetto: aprire un circolo per poter aiutare con un progetto l’associazione di soccorso di cui faccio parte e gestisco da 23 anni. Nel 2018, proprio svolgendo la mia attività di soccorritore nella ricerca di una persona scomparsa, vengo licenziato. Vede, secondo l’articolo 39 del codice della Protezione Civile la mia attività era del tutto ...

