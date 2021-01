Ciclismo, Elia Viviani sta bene! Un’ablazione risolve il problema al cuore: “Ho avuto paura” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo alcuni giorni di grande apprensione, Elia Viviani è tornato a parlare rassicurando tutti a proposito delle sue condizioni di salute e raccontando nel dettaglio quanto accaduto. “Domenica durante l’allenamento, ero in Italia, il mio cuore durante un lavoro in salita è balzato da un numero normale di battiti fino a 220 per 20-25 secondi: l’ho sentito e vi confesso che mi sono spaventato. Ho chiamato il mio medico italiano, Roberto Corsetti, cardiologo che mi segue da quando sono passato professionista, quindi da più di dieci anni: gli ho spiegato la situazione e lui ha subito deciso di fare degli approfondimenti, così l’ho raggiunto, ha fatto subito un elettrocardiogramma e un eco da sforzo per cercare di capire da dove venisse quell’aritmia strana”, ha spiegato il Campione Olimpico in carica dell’omnium (fonte: ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo alcuni giorni di grande apprensione,è tornato a parlare rassicurando tutti a proposito delle sue condizioni di salute e raccontando nel dettaglio quanto accaduto. “Domenica durante l’allenamento, ero in Italia, il miodurante un lavoro in salita è balzato da un numero normale di battiti fino a 220 per 20-25 secondi: l’ho sentito e vi confesso che mi sono spaventato. Ho chiamato il mio medico italiano, Roberto Corsetti, cardiologo che mi segue da quando sono passato professionista, quindi da più di dieci anni: gli ho spiegato la situazione e lui ha subito deciso di fare degli approfondimenti, così l’ho raggiunto, ha fatto subito un elettrocardiogramma e un eco da sforzo per cercare di capire da dove venisse quell’aritmia strana”, ha spiegato il Campione Olimpico in carica dell’omnium (fonte: ...

