Ciampino, il migrante che pulisce le strade non può tornare in Nigeria al funerale della mamma: la comunità raccoglie i soldi. Lui reagisce così (Di giovedì 21 gennaio 2021) Viene da Ciampino la commovente storia di John. Il migrante Nigeriano che da anni tiene pulite le strade della città ha perso la madre durante l’emergenza sanitaria, ma a causa dell’impossibilità economica non è ancora riuscito a darle l’ultimo saluto. così la comunità di Ciampino, guidata dal gestore del bar Geff Caffè, ha deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutarlo. La risposta è arrivata con affetto da tutti i cittadini che, mano a mano, hanno lasciato soldi nel grande salvadanaio messo dal gestore, Cristian De Filippis, sul bancone. così, si legge sui social, il 3 febbraio John potrà andare, con un volo andata e ritorno, in Africa. La cifra, scrive La Repubblica, è stata raggiunta in soli quattro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Viene dala commovente storia di John. Ilno che da anni tiene pulite lecittà ha perso la madre durante l’emergenza sanitaria, ma a causa dell’impossibilità economica non è ancora riuscito a darle l’ultimo saluto.ladi, guidata dal gestore del bar Geff Caffè, ha deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutarlo. La risposta è arrivata con affetto da tutti i cittadini che, mano a mano, hanno lasciatonel grande salvadanaio messo dal gestore, Cristian De Filippis, sul bancone., si legge sui social, il 3 febbraio John potrà andare, con un volo andata e ritorno, in Africa. La cifra, scrive La Repubblica, è stata raggiunta in soli quattro ...

Corriere : La colletta per John, il migrante che pulisce le strade: ora potrà andare al funerale della madre - ilfattovideo : Ciampino, il migrante che pulisce le strade non può tornare in Nigeria al funerale della mamma: la comunità raccogl… - carlocappello67 : Questi sono i veri italiani, non quei politici che giocano all'allegro leader e statista salvatore della patria! - Iv_One_Fonseca : RT @Corriere: La colletta per John, il migrante che pulisce le strade: ora potrà andare al funerale della madre - matteocassa2 : RT @Corriere: La colletta per John, il migrante che pulisce le strade: ora potrà andare al funerale della madre -

Ultime Notizie dalla rete : Ciampino migrante Ciampino, colletta per il migrante che pulisce le strade: "Così potrà tornare in Nigeria al funerale della... La Repubblica La colletta di Ciampino per John, il migrante che pulisce le strade: tornerà in Nigeria per il funerale della madre

John è molto noto tra gli abitanti di Ciampino (Roma). Non è difficile, camminando per le vie della città, trovarlo intento a tenere in ordine la strada raccogliendo le foglie e l’immondizia. Non ha m ...

La storia del nigeriano che tiene pulite le strade

A Ciampino la comunità ha fatto una raccolta fondi per aiutare John ad andare in Nigeria al funerale della madre.

John è molto noto tra gli abitanti di Ciampino (Roma). Non è difficile, camminando per le vie della città, trovarlo intento a tenere in ordine la strada raccogliendo le foglie e l’immondizia. Non ha m ...A Ciampino la comunità ha fatto una raccolta fondi per aiutare John ad andare in Nigeria al funerale della madre.