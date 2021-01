Borse asiatiche positive | Tokyo chiude a +0 | 82%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino di, con il Nikkei 225 in aumento dello 0,82%; sulla stessa linea, balzo di Shenzhen, che archivia la giornata in rialzo dell’1,92%. In frazionale calo Hong Kong (-0,65%); in rialzo Seul (+1,49%). In denaro Mumbai (+0,73%); sulla stessa tendenza, sale Sydney (+0,8%). Giornata fiacca per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un timido +0,2%. Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,05%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al 3,18%.