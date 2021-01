Biathlon: ancora un quarto posto. Wierer sfiora il podio nella 15 Km di Anterselva (Di giovedì 21 gennaio 2021) La tappa casalinga della Coppa del Mondo di Biathlon si apre con un grande risultato che però ha ancora il sapore della beffa. Dorothea Wierer è quarta nella gara individuale di 15 Km, così come lo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La tappa casalinga della Coppa del Mondo disi apre con un grande risultato che però hail sapore della beffa. Dorotheaè quartagara individuale di 15 Km, così come lo ...

FondoItalia : Biathlon - Di nuovo Anterselva: al giro di boa, in tre per la Coppa, ma il bello deve ancora arrivare - Lorso66 : RT @Fisiofficial: Arriva la mitica tappa di Cdm a @biathlonantholz , ecco programma e azzurri in gara! - wonderDorofan : RT @Fisiofficial: Arriva la mitica tappa di Cdm a @biathlonantholz , ecco programma e azzurri in gara! - Wally_84 : RT @Fisiofficial: Arriva la mitica tappa di Cdm a @biathlonantholz , ecco programma e azzurri in gara! - Fisiofficial : Arriva la mitica tappa di Cdm a @biathlonantholz , ecco programma e azzurri in gara! -