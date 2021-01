ATP Cup 2021, le fasce del sorteggio e le possibili avversarie dell’Italia. Speranza Austria, incubo Russia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si terrà a Melbourne, in Australia, l’ATP Cup 2021 di tennis: dall’1 al 5 febbraio i dodici Paesi protagonisti saranno divisi in quattro gironi da tre squadre, in cui le prime classificate passeranno alle semifinali. L’Italia è stata inserita in seconda fascia ed affronterà dunque una testa di serie ed una formazione della terza fascia. Gli azzurri dunque se la vedranno con una tra Austria, Russia, Serbia e Spagna, e poi con una tra Australia, Canada, Francia e Giappone. Sicuramente pescare l’Austria dalla prima fascia gioverebbe agli azzurri in ottica passaggio del turno, mentre la Russia potrebbe rivelarsi un’avversaria davvero molto ostica. LE fasce DEL sorteggio PRIMA FASCIA (TESTE DI SERIE)Austria (capitano Wolfgang Thiem) Russia ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si terrà a Melbourne, in Australia, l’ATP Cupdi tennis: dall’1 al 5 febbraio i dodici Paesi protagonisti saranno divisi in quattro gironi da tre squadre, in cui le prime classificate passeranno alle semifinali. L’Italia è stata inserita in seconda fascia ed affronterà dunque una testa di serie ed una formazione della terza fascia. Gli azzurri dunque se la vedranno con una tra, Serbia e Spagna, e poi con una tra Australia, Canada, Francia e Giappone. Sicuramente pescare l’dalla prima fascia gioverebbe agli azzurri in ottica passaggio del turno, mentre lapotrebbe rivelarsi un’avversaria davvero molto ostica. LEDELPRIMA FASCIA (TESTE DI SERIE)(capitano Wolfgang Thiem)...

Ubitennis : ATP Cup, il sorteggio venerdì alle 02 italiane. Italia collocata in seconda fascia - SuperTennisTv : Oggi su #SuperTennisTV: ?11:00 Roma 2001 Mauresmo ?? Dokic ?12:15 Atp Cup 2020 Tsitsipas ?? Kyrgios ?14:45 Us Open 2… - MatteoMeloni9 : @GeorgeSpalluto Speriamo di no... già l'ATP Cup dovrebbe essere giocata dal 1° al 5 febbraio, quindi è molto corta... - SuperTennisTv : Oggi su #SuperTennisTV: ?11:00 Roland Garros 2010 Schiavone ?? Stosur ?13:00 Atp Cup 2020 Travaglia ?? Fritz ?15:00… - trifilio_marco : RT @SuperTennisTv: Oggi su #SuperTennisTV: ?11:00 Roma 1995 Sanchez Vicario ?? Martinez ?12:40 Atp Cup 2020 De Minaur ?? Shapovalov ?15:30 M… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cup Atp Cup 2021: date, orari, elenco partecipanti. Attesa per il sorteggio: Italia con Berrettini e Fognini in seconda fascia OA Sport ATP Cup 2021, le fasce del sorteggio e le possibili avversarie dell’Italia. Speranza Austria, incubo Russia

Si terrà a Melbourne, in Australia, l'ATP Cup 2021 di tennis: dall'1 al 5 febbraio i dodici Paesi protagonisti saranno divisi in quattro gironi da tre squadre, in cui le prime classificate passeranno ...

ATP Cup, il sorteggio venerdì alle 02 italiane: gli azzurri collocati in seconda fascia

Le nazionali saranno collocate in quattro gruppi da tre: la Serbia di Djokovic e la Spagna di Nadal in prima fascia. Si parte lunedì 1 febbraio ...

Si terrà a Melbourne, in Australia, l'ATP Cup 2021 di tennis: dall'1 al 5 febbraio i dodici Paesi protagonisti saranno divisi in quattro gironi da tre squadre, in cui le prime classificate passeranno ...Le nazionali saranno collocate in quattro gruppi da tre: la Serbia di Djokovic e la Spagna di Nadal in prima fascia. Si parte lunedì 1 febbraio ...