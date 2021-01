Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 28 gennaio 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) giovedì 28 gennaio 2021 – Il pentimento di Roberto: Roberto ripensa al suo rapporto con Marina e dunque realizza di aver sbagliato a lasciarla andare. Doveva lottare per lei, invece di rassegnarsi all’idea di perderla. Così a fatto compiuto pensa di dover trovare una soluzione per riconquistarla, anche se oramai Marina è lontana. Come farà? L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di giovedì 21 gennaio 2021)28– Il pentimento di Roberto: Roberto ripensa al suo rapporto con Marina e dunque realizza di aver sbagliato a lasciarla andare. Doveva lottare per lei, invece di rassegnarsi all’idea di perderla. Così a fatto compiuto pensa di dover trovare una soluzione per riconquistarla, anche se oramai Marina è lontana. Come farà? L'articolo News Programmi Tv.

redazionetvsoap : Molte novità in casa Boschi... #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni - Notiziedi_it : Un Posto al Sole torna in tv: le anticipazioni - Renato__Trinca : Un Posto al Sole Anticipazioni gennaio 2021: Giuseppe come ultimo tentativo per restare al suo posto si offre nudo a Renzi - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 21 gennaio: Vittorio è molto sconfortato, Alex lo lascia - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni | Dopo Marina anche Angela dirà addio alla soap Ecco cosa succederà -