Zingaretti esulta dopo la fiducia, si apre la sfida del buon governo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Occorre rafforzare e ampliare la forza parlamentare del governo perche' e' stato ed e' un governo che trova la sua legittimazione nel voto parlamentare. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Occorre rafforzare e ampliare la forza parlamentare delperche' e' stato ed e' unche trova la sua legittimazione nel voto parlamentare. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola

FirenzePost : Zingaretti esulta dopo la fiducia, si apre la sfida del buon governo - Deciocavallo1 : @BimbiMeb Per solo 6 voti in più Zingaretti esulta ? Gli basta poco per godere ! - DocMarcelli : @EugenioCardi Su questo sono d’accordo. Trovo assurdo però che i modi coprano interamente la sostanza. Da non elett… - DocMarcelli : #Zingaretti esulta dopo aver incassato il voto della #Polverini. Dal disagio istituzionale è tutto. #crisidigoverno - Notiziedi_it : Conte, Zingaretti: «Strada strettissima, non possiamo accettare tutto». Poi esulta per i 321 sì alla Camera -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti esulta Conte, Zingaretti: «Strada strettissima, non possiamo accettare tutto». Poi esulta per i 321 sì alla Camera Il Messaggero Zingaretti esulta dopo la fiducia, si apre la sfida del buon governo

Occorre rafforzare e ampliare la forza parlamentare del governo perche’ e’ stato ed e’ un governo che trova la sua legittimazione nel voto parlamentare. Lo ha detto il ...

Crisi di governo, il piano di Conte: allargare la maggioranza, altrimenti si va a casa

Dopo la fiducia ottenuta con 156 voti per il premier è il momento di trovare nuovi rinforzi entro due settimane ...

Occorre rafforzare e ampliare la forza parlamentare del governo perche’ e’ stato ed e’ un governo che trova la sua legittimazione nel voto parlamentare. Lo ha detto il ...Dopo la fiducia ottenuta con 156 voti per il premier è il momento di trovare nuovi rinforzi entro due settimane ...