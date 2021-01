Tutto quello che bisogna sapere per richiedere il bonus mobili

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra idecisi nella legge di Bilancio del 2021 oltre ilsmartphone e ilocchiali, è stato deciso il. Questo incentivo si inserisce in un progetto più ampio sui finanziamenti introdotti per le ristrutturazioni delle unità abitative. In questo caso si parla di una detrazione Irpef del 50% e viene accordato ai contribuenti per le spese sostenute per l’acquisto die elettrodomestici. Per essere erogato però è necessario che sia legato a unristrutturazione. Per capirci, non è possibile chiedere ilse prima non è stato chiestoper le ristrutturazioni. In cosa consiste la detrazione? La detrazione Irpef è al 50% sulla spesa del mobile o ...