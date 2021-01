Salvini, i soliti sospetti su Silvio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Abusivi”, “poltronari”, “complici”. Matteo Salvini in queste ore non si trattiene. E’ furibondo perché il tentativo di disarcionare il premier Conte è (per il momento) fallito. Grazie al contributo – non determinante ma altamente simbolico – di Forza Italia: “Causin e Rossi sono stati eletti anche con i nostri voti” ha sibilato. Il punto però è un altro: due pezzi da novanta del partito, Renata Polverini a Montecitorio e Maria Rosaria Rossi a Palazzo Madama, hanno disertato nell’attimo cruciale. L’ex governatrice del Lazio avvisando con un sms in tempo reale, l’ex tesoriera azzurra a bruciapelo. Ma Salvini non ci crede, vede l’ombra di Berlusconi dietro la doppia mossa. Nel clima di reciproci sospetti e diffidenze che avvolge il centrodestra come un cupo mantello, il leader della Lega legge quei voti in filigrana come un segnale del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Abusivi”, “poltronari”, “complici”. Matteoin queste ore non si trattiene. E’ furibondo perché il tentativo di disarcionare il premier Conte è (per il momento) fallito. Grazie al contributo – non determinante ma altamente simbolico – di Forza Italia: “Causin e Rossi sono stati eletti anche con i nostri voti” ha sibilato. Il punto però è un altro: due pezzi da novanta del partito, Renata Polverini a Montecitorio e Maria Rosaria Rossi a Palazzo Madama, hanno disertato nell’attimo cruciale. L’ex governatrice del Lazio avvisando con un sms in tempo reale, l’ex tesoriera azzurra a bruciapelo. Manon ci crede, vede l’ombra di Berlusconi dietro la doppia mossa. Nel clima di reciprocie diffidenze che avvolge il centrodestra come un cupo mantello, il leader della Lega legge quei voti in filigrana come un segnale del ...

ErmannoKilgore : I #voltagabbana per #Salvini vanno bene solo se passano con lui, gli altri non vanno bene! ?????? - soniabetz1 : RT @ErmannoKilgore: Volete mica che lasci il #Cdx in mano a due che fanno rischiare l’isolamento al paese in Europa e nel mondo? Chiaro che… - loriana34406751 : Salvini, i soliti sospetti su Silvio | L'HuffPost. ?@berlusconi? risponda al sospetto (se c'è) ' Berlusconi vu… - salfasanop : Saranno pure i soliti sospetti, ma questa volta, la regia sul soccorso diabolicamente centellinato a Conte è stata… - ErmannoKilgore : Volete mica che lasci il #Cdx in mano a due che fanno rischiare l’isolamento al paese in Europa e nel mondo? Chiaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini soliti **Governo: Salvini, 'Conte e Renzi? Soliti insulti, poi tutto cancellato e nemici come prima'** SardiniaPost Salvini, i soliti sospetti su Silvio

Il leader leghista furioso per i sì al governo di Renata Polverini e Maria Rosaria Rossi. Per lui dietro c'è Berlusconi ...

Matteo Salvini al Senato ancora una volta contro le famiglie arcobaleno

Il ponte sullo stretto, Paolo Borsellino, i banchi a rotelle, la serie tv Sanpa, le droghe e ovviamente lui, il solito e proverbiale attacco alle famiglie arcobaleno. Matteo Salvini, in diretta tv al ...

Il leader leghista furioso per i sì al governo di Renata Polverini e Maria Rosaria Rossi. Per lui dietro c'è Berlusconi ...Il ponte sullo stretto, Paolo Borsellino, i banchi a rotelle, la serie tv Sanpa, le droghe e ovviamente lui, il solito e proverbiale attacco alle famiglie arcobaleno. Matteo Salvini, in diretta tv al ...