Recovery Plan | Tria | Finora solo elenco bisogni | mancano progetti e strumenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Labitalia) - "Ci devono essere, per essere finanziati, i, che devono far parte di programmi. Il tutto costituire un piano. Questo piano dovrebbe dare un quadro di riferimento immediato a tutto il settore privato. Perchè senza gli investimenti privati ilnon sarà in grado di avere un effetto significativo sulla crescita dell'economia. E' questo che manca, c'è ancoraundi, non undi. Si dice: 'c'è questo problema, investiremo su questo'. Benissimo: ma quali sono, qual'è il cronoprogramma, quali sono gliper attuare i". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'economista Giovanni ...