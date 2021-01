Punisher | Neil Druckmann | dopo The Last of Us | vorrebbe realizzare un videogame sull' antieroe

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)aver portato al successo Theof Us, ha svelato che sarebbe felice diunsuo Ghost Rider., reduce dal successo di Theof Us Parte II, ha svelato che, se ne avesse l'occasione,portare il mondo di Theo di Ghost Rider in quello dei. I personaggi della Marvel sono stati inseriti in una lista condivisa su Twitter creata in risposta a un fan che gli ha chiesto di quali titoli e personaggi già esistentioccuparsi. Su Twitterha infatti scritto quali progetti sarebbe felice di lavorare. In cima alle ...

cinespression : Neil Druckmann rivela Punisher e Ghost Rider nella lista dei suoi desideri per un videogioco… - Stay_Nerd : Neil Druckmann vorrebbe cimentarsi con The Punisher e Half-Life: cosa stiamo aspettando? -

Ultime Notizie dalla rete : Punisher Neil

Neil Druckmann, dopo aver portato al successo The Last of Us, ha svelato che sarebbe felice di realizzare un videogame su Punisher o Ghost Rider. Neil Druckmann, reduce dal successo di The Last of Us ...The Last Of Us 2 Neil Druckmann ed i nuovi progetti The Last Of Us 2 Neil Druckmann lista progetti (screenshot Twitter) Il futuro di Neil Druckmann, vede sempre e comunque qualcos ...