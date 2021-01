Papa Francesco riceve lo Spezia: "Siete stati bravi, una vittoria... da tango" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Città del "Prima di tutto, complimenti, perché ieri Siete stati bravi. Complimenti! In Argentina si balla il tango, e il tango è la musica due per quattro (si basa sul tempo dei due quarti, ndr). Voi ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Città del "Prima di tutto, complimenti, perché ieri. Complimenti! In Argentina si balla il, e ilè la musica due per quattro (si basa sul tempo dei due quarti, ndr). Voi ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Papa Francesco: la soluzione alle divisioni non è opporsi a qualcuno Avvenire Stati Uniti. Cose di frontiera che sfidano Biden come già fu per Kennedy

Caro direttore, paragonare gli Usa del primo presidente americano cattolico, Kennedy, e gli Usa del secondo presidente americano cattolico, Biden, è un esercizio forse inutile, date le enormi differen ...

Un Matese che non smette di stupire. E l’uomo? Custode o padrone?

