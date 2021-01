“Non avete idea di cosa vuol dire alzarsi alle 6 del mattino…”. Caos alla Camera per l’intervento di Donno (M5s): Fico sospende la seduta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Caos nell’Aula della Camera dei deputati durante le dichiarazioni di voto sullo scostamento di bilancio. I deputati del centrodestra sono insorti dopo le parole del deputato Movimento 5 stelle Leonardo Donno che, rivolgendosi ai colleghi in Aula, ha detto: “Alcuni non hanno la minima idea di cosa vuol dire alzarsi alle 6 della mattina…”. Per calmare gli animi, il presidente Roberto Fico è stato costretto a sospendere la seduta per 5 minuti. alla ripresa il deputato 5 Stelle si è scusato, specificando di non voler offendere nessuno L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)nell’Aula delladei deputati durante le dichiarazioni di voto sullo scostamento di bilancio. I deputati del centrodestra sono insorti dopo le parole del deputato Movimento 5 stelle Leonardoche, rivolgendosi ai colleghi in Aula, ha detto: “Alcuni non hanno la minimadi6 della mattina…”. Per calmare gli animi, il presidente Robertoè stato costretto are laper 5 minuti.ripresa il deputato 5 Stelle si è scusato, specificando di non voler offendere nessuno L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

