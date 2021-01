Napoli, Petagna: “Partita decisa dagli episodi. Se fosse entrato il rigore di Insigne…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'attaccante del Napoli Petagna ha parlato ai microfoni Rai dopo la sconfitta in Supercoppa:"La Partita è stata decisa dagli episodi, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Dispiace per l'errore di Insigne ma può capitare. Dobbiamo pensare che siamo una squadra forte, siamo belli compatti e adesso pensiamo già alla gara di domenica. Sono sicuro che Lorenzo ci farà vincere tutte le prossime partite. Oggi siamo un po' mancati sotto il punto di vista del gioco, ma siamo una squadra veramente forte e dobbiamo ascoltare il mister. Anche nelle sconfitte abbiamo sempre dimostrato di essere tosti. Domani rivedremo la Partita tutti insieme e analizzeremo gli errori, ma se la palla fosse entrata o nell'occasione di Lozano o nel rigore di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'attaccante delha parlato ai microfoni Rai dopo la sconfitta in Supercoppa:"Laè stata, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Dispiace per l'errore di Insigne ma può capitare. Dobbiamo pensare che siamo una squadra forte, siamo belli compatti e adesso pensiamo già alla gara di domenica. Sono sicuro che Lorenzo ci farà vincere tutte le prossime partite. Oggi siamo un po' mancati sotto il punto di vista del gioco, ma siamo una squadra veramente forte e dobbiamo ascoltare il mister. Anche nelle sconfitte abbiamo sempre dimostrato di essere tosti. Domani rivedremo latutti insieme e analizzeremo gli errori, ma se la pallaentrata o nell'occasione di Lozano o neldi ...

