MIS-C Cos’è la rara patologia associata alla Covid-19 che colpisce bambini e adolescenti

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) è apparsa in correlazione temporale con la positività-19. Così la definisce anche l’Oms. Significa che studi preliminari la documentano inche sono risultati positivi al nuovo Coronavirus, limitandosi a suggerire che possa dipendere d-19. Secondo i CDC americani (Centers for Disease Control and Prevention), anche se molticon MIS-C sono risultati affetti da-19, al momento non è noto con certezza cosa causi davvero la malattia. Tanto meno sarebbe dimostrato che tale sindrome possa aumentare neiil rischio di ammalarsi di-19, secondo l’Istituto superiore di sanità (ISS). Inizialmente, i ...