LIVE Italia-Olanda 7-7, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: finisce pari, ora conterà la differenza reti nei match con la terza classificata

19.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani. Un saluto sportivo. 

19.04 Va detto che l'Olanda giocherà domani dopo l'Ungheria, dunque conoscerà già il risultato delle magiare ed il numero esatto di reti da realizzare per evitarle in semifinale. 

19.04 A questo punto sarà la differenza reti rispetto alla terza classificata a stabilire chi vincerà il Girone A. Domani il Setterosa sfiderà la morbida Slovacchia, mentre l'Olanda se la vedrà con la Francia. 

19.03 C'è rammarico perché l'Italia era in vantaggio ad un minuto

