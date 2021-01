Levine con Biden: è la prima sottosegretaria transgender (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sceglie Rachel Levine: è la prima sottosegretaria transgender Il presidente eletto, Joe Biden, che oggi si insedierà alla Casa bianca, ha annunciato che Rachel Levine sarà la prossima sottosegretaria alla Salute. Questa pediatra della Pennsylvania è transgender, la prima nella storia degli Stati Uniti a ottenere un… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il nuovo Presidente degli Stati Uniti Joesceglie Rachel: è laIl presidente eletto, Joe, che oggi si insedierà alla Casa bianca, ha annunciato che Rachelsarà la prossimaalla Salute. Questa pediatra della Pennsylvania è, lanella storia degli Stati Uniti a ottenere un… L'articolo Corriere Nazionale.

cesaregagliani : @Corriere La salute mentale di questo anziano dalle mani lunghe è discutibile. Spero che abbiano il coraggio di ina… - cesarebrogi1 : RT @Matteo_Angioli: Dopo Audrey Tang a #Taiwan, se il Senato confermerà, anche gli #USA avranno un membro del governo transgender. #RachelL… - cesarebrogi1 : RT @il_burocrate: Biden sceglie come Sottosegretario alla Sanità una transgender: Rachel Levine. Se il buongiorno si vede dal mattino, da… - ardu13 : RT @il_burocrate: Biden sceglie come Sottosegretario alla Sanità una transgender: Rachel Levine. Se il buongiorno si vede dal mattino, da… - susanna769 : RT @il_burocrate: Biden sceglie come Sottosegretario alla Sanità una transgender: Rachel Levine. Se il buongiorno si vede dal mattino, da… -