Lancio riuscito. Elon Musk porta in orbita altri 60 satelliti Starlink – Il video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In questo momento attorno alla terra sono in orbita 1.015 satelliti Starlink. Appena dopo le 14, ora locale, il razzo Falcon 9 di Space X è partito dal Launch Complex 39 A del Kennedy Space Center in Florida (Stati Uniti). Una missione necessaria per portare in orbita altri 60 satelliti Starlink necessari per creare una rete di copertura che garantisca l’accesso a internet anche nelle aree più remote del Pianeta. La missione si è svolta seguendo perfettamente il piano di volo. Il Falcon 9 è partito alle 14.02, diretto verso lo Spazio. Terminata la sua spinta è tornato alla base, una nave ferma sull’Oceano Atlantico chiamata Just Read the Instructions. È la gemella di Of Course I Still Love You, dove erano avvenuti altri recuperi. Ora ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In questo momento attorno alla terra sono in1.015. Appena dopo le 14, ora locale, il razzo Falcon 9 di Space X è partito dal Launch Complex 39 A del Kennedy Space Center in Florida (Stati Uniti). Una missione necessaria perre in60necessari per creare una rete di copertura che garantisca l’accesso a internet anche nelle aree più remote del Pianeta. La missione si è svolta seguendo perfettamente il piano di volo. Il Falcon 9 è partito alle 14.02, diretto verso lo Spazio. Terminata la sua spinta è tornato alla base, una nave ferma sull’Oceano Atlantico chiamata Just Read the Instructions. È la gemella di Of Course I Still Love You, dove erano avvenutirecuperi. Ora ...

