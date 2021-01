Joe Biden presidente, primo reset del trumpismo in 17 mosse (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Riportare in poche ore l’orologio degli Stati Uniti d’America quattro anni indietro. Joe Biden è pronto a mettere la firma su 17 ordini esecutivi che ribaltino da subito quelle che considera le più gravi “malefatte” di Donald Trump. In un processo di “Obamazione”, il nuovo presidente interverrà subito su Covid, clima, immigrazione, ambiente, internazionalismo, etica, diversità e inclusione, per tornare ai tempi della sua amministrazione al fianco di Barack Obama. Biden vuole lanciare da subito l’immagine di una Presidenza risoluta, con le idee chiare e una direzione di marcia opposta al suo predecessore, ma non basterà certo un pacchetto di atti per un reset di quattro anni di presidenza che hanno inciso in profondità nella politica e nella cultura americana e di un anno di pandemia che ha stravolto ogni regola del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Riportare in poche ore l’orologio degli Stati Uniti d’America quattro anni indietro. Joeè pronto a mettere la firma su 17 ordini esecutivi che ribaltino da subito quelle che considera le più gravi “malefatte” di Donald Trump. In un processo di “Obamazione”, il nuovointerverrà subito su Covid, clima, immigrazione, ambiente, internazionalismo, etica, diversità e inclusione, per tornare ai tempi della sua amministrazione al fianco di Barack Obama.vuole lanciare da subito l’immagine di una Presidenza risoluta, con le idee chiare e una direzione di marcia opposta al suo predecessore, ma non basterà certo un pacchetto di atti per undi quattro anni di presidenza che hanno inciso in profondità nella politica e nella cultura americana e di un anno di pandemia che ha stravolto ogni regola del ...

