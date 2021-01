Governo: Renzi, ‘spiace Pd schiacciato su M5S, poteva giocare da protagonista’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Mi dispiace per il Pd che si è schiacciato sul Movimento Cinque Stelle: poteva giocare un ruolo da protagonista in questa crisi, ha scelto di assecondare il disegno grillino. Peccato. Ma questa scelta rafforza in me la convinzione di aver fatto bene a creare Italia Viva”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Mi dispiace per il Pd che si èsul Movimento Cinque Stelle:un ruolo da protagonista in questa crisi, ha scelto di assecondare il disegno grillino. Peccato. Ma questa scelta rafforza in me la convinzione di aver fatto bene a creare Italia Viva”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

lucatelese : Renzi ha perso la sua sfida: ha dovuto astenersi perché altrimenti gli esplodeva il gruppo del Senato, e il governo… - davidallegranti : La faccio breve: Renzi non può stare in un governo di cui non è il presidente del Consiglio. - AndreaOrlandosp : Renzi vuol fare un governo di unità nazionale ma non con la destra. Boh? - ANTEO17 : RT @CiaoNando: Forse #Salvini #Meloni #Taiani #Renzi intendono questo quando dicono che non c'è più tempo da perdere e questo governo deve… - alessan47586283 : @Francesco77_ @AugustoMinzolin Sei sicuro di aver seguito il dibattito politico di questi mesi ? Renzi e prima anc… -