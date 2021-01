**Governo: Bordo (Pd), 'Iv pronta a esecutivo con Salvini pur di non andare al voto'** (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Alcuni deputati di Italia Viva sostengono ormai alla luce del sole che sarebbero disposti a sostenere anche un governo con la destra sovranista di Matteo Salvini. Pur di non andare al voto, aggiungiamo noi. Un obiettivo legittimo ma incomprensibile per il 99% degli italiani e per gli elettori che hanno consentito a chi oggi è nel partito di Renzi di essere in parlamento". Così il vicecapogruppo Pd alla Camera Michele Bordo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Alcuni deputati di Italia Viva sostengono ormai alla luce del sole che sarebbero disposti a sostenere anche un governo con la destra sovranista di Matteo. Pur di nonal, aggiungiamo noi. Un obiettivo legittimo ma incomprensibile per il 99% degli italiani e per gli elettori che hanno consentito a chi oggi è nel partito di Renzi di essere in parlamento". Così il vicecapogruppo Pd alla Camera Michele

**Governo: Bordo (Pd), 'Iv pronta a esecutivo con Salvini pur di non andare al voto'**

