Frena l’Atalanta | l’Udinese impone l’1-1 a Gasperini

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si ferma la cavalcata dell'Atalanta. I nerazzurri vengono bloccati dal pari dall'Udinese di Gotti, non riuscendo a ribaltare la rete iniziale di Pereyra. L'1-1 della Dacia Arena aiuta i friulani che smuovono la loro classifica divenuta traballante. Non si può dire altrettanto per i bergamaschi che mancano l'assalto al terzo posto.IL FILM DEL MATCHBastano 30 secondi all'Udinese per sbloccare l'incontro. Lasagna pesca Pereyra che fulmina Gollini in uscita. L'Atalanta è colpita a freddo e fatica a trovare subito i consueti automatismi. Non mancano però le occasioni. Pessina va al tiro, ma trova la risposta di Musso. Il portiere argentino è miracoloso sulla conclusione di Maehle diretta all'incrocio dei pali. Al 44', però, arriva il pari grazie a una percussione centrale di Muriel che batte il portiere avversario. Nella ripresa i ritmi si abbassano e scarseggiano le occasioni da gol. Il ...