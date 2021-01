Crisi di governo, tutti i richiami e le interruzioni della presidente del Senato Casellati, tra caos e proteste. Il videoblob (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fischi, urla, applausi, ma anche svariati richiami della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati si sono avvicendati a Palazzo Madama per quasi 12 ore nella convulsa giornata per il voto di fiducia a Giuseppe Conte. Tra interruzioni, errori nei minuti da assegnare ai Senatori, chiusura del microfono prima della fine degli interventi, reprimende severe a tutti (persino al presidente del Consiglio), Casellati nel gestire un’Aula in ebollizione ha dimostrato una morsa ferrea, tradita spesso da un discreto impaccio. Il primo episodio di caos si registra quando è il turno del Senatore Pier Ferdinando Casini, che, introdotto correttamente, viene poi chiamato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fischi, urla, applausi, ma anche svariatidelMaria Elisabettasi sono avvicendati a Palazzo Madama per quasi 12 ore nella convulsa giornata per il voto di fiducia a Giuseppe Conte. Tra, errori nei minuti da assegnare airi, chiusura del microfono primafine degli interventi, reprimende severe a(persino aldel Consiglio),nel gestire un’Aula in ebollizione ha dimostrato una morsa ferrea, tradita spesso da un discreto impaccio. Il primo episodio disi registra quando è il turno delre Pier Ferdinando Casini, che, introdotto correttamente, viene poi chiamato ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - GHERARDIMAURO1 : RT @SkyTG24: Crisi di governo, l'appello di Franceschini: 'Moderati ed europeisti si uniscano a noi' - bimbaragno : RT @yleniaindenial: R3nzi apre la crisi di governo per poi astenersi come me quando mi prenoto per l'esame ma dopo salto l'appello. -