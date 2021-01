Covid, la carica virale aumenta con l’età. Lo studio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I test antigenici rapidi sono meno accurati sui giovanissimi, perché nei bambini più piccoli la carica virale è 16 volte più bassa rispetto a quella riscontrata negli ultraottantenni. È quanto emerge da uno studio scientifico non ancora sottoposto a revisione fra pari, disponibile sulla piattaforma Medrxiv, condotto dai ricercatori del Regional Public Health Laboratory Kennemerland dei Paesi Bassi, del National Institute for Public Health and the Environment e del Wilhelmina Children’s Hospital presso l’University Medical Center di Utrecht, che hanno analizzato il legame tra l’età e la carica virale sulla base di una serie di dati raccolti dalle autorità sanitarie. I test antigenici sono meno accurati sui bambini “Si ipotizza che la carica virale, la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I test antigenici rapidi sono meno accurati sui giovanissimi, perché nei bambini più piccoli laè 16 volte più bassa rispetto a quella riscontrata negli ultraottantenni. È quanto emerge da unoscientifico non ancora sottoposto a revisione fra pari, disponibile sulla piattaforma Medrxiv, condotto dai ricercatori del Regional Public Health Laboratory Kennemerland dei Paesi Bassi, del National Institute for Public Health and the Environment e del Wilhelmina Children’s Hospital presso l’University Medical Center di Utrecht, che hanno analizzato il legame trae lasulla base di una serie di dati raccolti dalle autorità sanitarie. I test antigenici sono meno accurati sui bambini “Si ipotizza che la, la ...

