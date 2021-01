Con tutta l' anima per riunire l' America La promessa di Joe e Kamala

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sarò il presidente di tutti. Aiutatemi a unire l’”. Il primo discorso da presidente in carica di Joe Biden non poteva che avere questo come messaggio centrale: la necessità di unire il Paese, “battere rabbia, odio ed estremismo” e “scrivere una storia di speranza, unità e luce”. Per uscire da questo “inverno di pericolo” e “risanare”, “ricostruire”, dare inizio a una nuova stagione di cura e rispetto reciproco. Sulle scalinate di Capitol Hill, le stesse su cui due settimane fa irrompeva l’orda dei supporter di Donald Trump, è andato in scena lo spettacolo di un’normale, la vera eccezionalità dopo quattro anni di eccessi e scossoni. Accanto a lui una raggianteHarris, prima donna vicepresidente, simbolo di una nuova. “Ricominciamo, ricominciamo tutti insieme”. “Poniamo fine a questa ...

