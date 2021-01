Chi è Eric Lander | il consulente scientifico voluto da Joe Biden

Leggi su wired

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (foto: via Twitter)Manca poco alla cerimonia di insediamento di Joe, il neo-eletto presidente degli Stati Uniti. E, per segnare ulteriormente la distanza dall’amministrazione Trump,ha deciso di portare al governo anche la scienza nominando consigliere presidenziale e direttore dell’’Office of Science and Technology Policy (Ostp) l’emerito genetista. Se il Senato amano confermerà la nomina,sarà il primo direttore dell’Ostp a essere a tutti gli effetti membro del gabinetto presidenziale. Dal Progetto Genoma umano alla Casa Biancaè matematico e genetista di fama internazionale. Figura chiave dello Human Genome Project, che nel 2003 ha portato al sequenziamento dell’intero genoma umano, ...