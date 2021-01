Volley, infortunio Miriam Sylla: nulla di rotto alla spalla destra. Sospiro di sollievo (Di martedì 19 gennaio 2021) Sospiro di sollievo per Miriam Sylla, la quale si era infortunata alla spalla destra domenica pomeriggio in occasione del riscaldamento che precedeva la partita tra la sua Conegliano e Perugia. La schiacciatrice delle Pantere, formazione imbattuta in campionato (primo posto in Serie A1 a punteggio pieno con 54 punti), si è sottoposta a degli accertamenti che non hanno riscontrato lesioni dell’articolazione. Il martello della Nazionale dovrà sottoporsi alle terapie indicate dallo staff medico, che valuterà settimanalmente le condizioni dell’atleta prima di dare il via libera al rientro in campo. L’attaccante sarà dunque arruolabile per la fase calda di questa stagione, in vista dei playoff scudetto e della fase a eliminazione diretta della Champions League, tappe ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021)diper, la quale si era infortunataspdomenica pomeriggio in occasione del riscaldamento che precedeva la partita tra la sua Conegliano e Perugia. La schiacciatrice delle Pantere, formazione imbattuta in campionato (primo posto in Serie A1 a punteggio pieno con 54 punti), si è sottoposta a degli accertamenti che non hanno riscontrato lesioni dell’articolazione. Il martello della Nazionale dovrà sottoporsi alle terapie indicate dallo staff medico, che valuterà settimanalmente le condizioni dell’atleta prima di dare il via libera al rientro in campo. L’attaccante sarà dunque arruolabile per la fase calda di questa stagione, in vista dei playoff scudetto e della fase a eliminazione diretta della Champions League, tappe ...

