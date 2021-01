Vicenza-Chievo: le formazioni ufficiali (Di martedì 19 gennaio 2021) Recupero in Serie B di una gara rinviata per Covid tra Vicenza e Chievo. Queste le formazioni ufficiali: Vicenza (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Cinelli; Meggiorini, Gori, Jallow. Allenatore: Di Carlo. ChievoVerona (4-2-3-1): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Palmiero, Viviani; Garritano, Ciciretti, Giaccherini; De Luca. Allenatore: Aglietti. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Recupero in Serie B di una gara rinviata per Covid tra. Queste le(4-3-3): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Cinelli; Meggiorini, Gori, Jallow. Allenatore: Di Carlo.Verona (4-2-3-1): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Palmiero, Viviani; Garritano, Ciciretti, Giaccherini; De Luca. Allenatore: Aglietti. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Vicenza-Chievo: le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - ritz3327 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Vicenza-Chievo 0-0 in diretta su - canciello_94 : VICENZA vs CHIEVO|SERIE B|19.01.2021 #VICENZACHIEVO #VICENZA #CHIEVO #SERIEB #19GENNAIO #LIVE #LIVESPORT CLICK HERE… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Vicenza-Chievo 0-0 in diretta su - SSportNetwork : Vicenza: Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Cinelli; Meggiorini, Gori, Jallow Chievo: Sem… -