“Viaggio nella grande bellezza”, alla scoperta di Leonardo con Cesare Bocci (Di martedì 19 gennaio 2021) Va in onda questa sera, 19/01/2021 la quarta puntata del programma “Viaggio nella grande bellezza”, condotto dall’attore Cesare Bocci. In prima serata su Canale 5, il narratore ci porterà alla scoperta di Leonardo Da Vinci e del magnifico periodo che visse e segnò col suo genio: il Rinascimento. Si riconfermano i numerosi ospiti che in ogni puntata arricchiscono la narrazione con preziose testimonianze e studi approfonditi in materia. Viaggio nella grande bellezza. Photo credits: Istituzioni24.itViaggio nella grande bellezza: Leonardo e il Rinascimento Questa sera torna in prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Va in onda questa sera, 19/01/2021 la quarta puntata del programma “”, condotto dall’attore. In prima serata su Canale 5, il narratore ci porteràdiDa Vinci e del magnifico periodo che visse e segnò col suo genio: il Rinascimento. Si riconfermano i numerosi ospiti che in ogni puntata arricchiscono la narrazione con preziose testimonianze e studi approfonditi in materia.. Photo credits: Istituzioni24.ite il Rinascimento Questa sera torna in prima ...

QuiMediaset_it : #LeonardoDaVinci e le sue opere protagonisti del nuovo appuntamento con #ViaggioNellaGrandeBellezza, con… - alessiogiobbi : RT @Andrea_Radic: In Calabria tra gli uliveti dei Principi Acton. Un viaggio nella storia di una famiglia e di una terra. Ascoltate il podc… - drskyskull : RT @ilfoglio_it: Dall'hip hop al soul, passando per reggae e sonorità africane, fino ai grandi classici. Un piccolo viaggio nella musica… - ilfoglio_it : Dall'hip hop al soul, passando per reggae e sonorità africane, fino ai grandi classici. Un piccolo viaggio nella… - Andrea_Radic : In Calabria tra gli uliveti dei Principi Acton. Un viaggio nella storia di una famiglia e di una terra. Ascoltate i… -