Valentina Fico, l’ex moglie di Conte: «Lo incoraggio in privato. Renzi? I cinici non li apprezzo» (Di martedì 19 gennaio 2021) l’ex moglie di Conte, Valentina Fico, dopo il discorso del premier alla Camera: «Una crisi al buio ora non possiamo permettercela» Leggi su corriere (Di martedì 19 gennaio 2021)di, dopo il discorso del premier alla Camera: «Una crisi al buio ora non possiamo permettercela»

Corriere : «Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia s… - marg319 : La mia rassegna stampa si ferma qui ?? 'Renzi è cinico e incoraggio il mio ex marito'. Io boh...… - Italia_Notizie : Valentina Fico, l’ex moglie di Conte: «Lo incoraggio in privato. Renzi? I cinici non li apprezzo» - Corriere : Valentina Fico, l’ex moglie di Conte: «Lo incoraggio in privato. Renzi? I cinici non li apprezzo» - profluigimarino : RT @Corriere: «Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia simpatico a… -