Vaccini in base al Pil, Moratti fa dietrofront: cosa ha detto veramente / AUDIO (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gennaio 2021 - "Se non ricordo male la consigliera Strada (Elisabetta Strada dei Lombardi Civici Europeisti ndr ) parlava di una mozione per dare priorità alle zone più colpite nel ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gennaio 2021 - "Se non ricordo male la consigliera Strada (Elisabetta Strada dei Lombardi Civici Europeisti ndr ) parlava di una mozione per dare priorità alle zone più colpite nel ...

GassmanGassmann : “Vaccini distribuiti in base al PIL di una regione...” - marcocappato : #Vaccini in base alla cilindrata dell'auto. #Moratti - vladiluxuria : La #Moratti propone di distribuire i #vaccini in base al Pil delle Regioni: quale sarà il prossimo passo, distribui… - FabrizioKinga : RT @CinicaFame: Vaccini in base al PIL. Terroni di merda dovete morire sembrava brutto? #Moratti - pgcd : RT @marcocappato: #Vaccini in base alla cilindrata dell'auto. #Moratti -