Sci alpino | i precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel 4 vittorie complessive sulla Streif

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021)è pronto per il fine settimana di Kitzbuehl. “La gara” per eccellenza.pista più ambita e affascinante. La mitica. Un luogo dove il nostro portacolori ha scritto pagine leggendario dello sci, che in questa occasione avrà un sapore ulteriore per l’altoatesino. Esattamente dodici mesi fa, infatti, il nativo di Merano si ruppe il legamento del ginocchio proprio negli allenamenti pre-Kitzbuhel. Un motivo ulteriore per presentarsi all’appuntamento con ancor più voglia di stupire, per un fuoriclasse cheha vinto in ben 4 occasioni, tre volte in discesa ed una in superG. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti idel classe 1989 nella pista più famosa ed iconica del mondo. L’esordio di...